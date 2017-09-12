واصل نابولي مزاحمته لانتر ويوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما حافظا على انطلاقتهما المثالية هذا الموسم بتحقيقهما الفوز الثالث على التوالي في البطولة.



وتغلب نابولي على مضيفه بولونيا 3-0 في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وعلى ملعب «ريناتو دال آرا»، واصل نابولي سلسلة انتصاراته الثالث، عقب فوزه الكبير 3-0 على ضيفه بولونيا.

وارتفع رصيد نابولي إلى تسع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بولونيا عند أربع نقاط في المركز التاسع.

عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، افتتح خوزيه كاييخون التسجيل لنابولي في الدقيقة 66، فيما أضاف زميلاه دريس ميرتينز وبيوتر زيلينسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 83 و88 على الترتيب.

إسبانيا

حوّل فياريال تأخره بهدف أمام ريال بيتيس إلى فوز 3-1 في المرحلة الثالثة من الدوري الاسباني.

وتقدم ريال بيتيس بهدف سجله سرجيو ليون في الدقيقة، 11 وتعادل كارلوس باكا لفياريال في الدقيقة 32، ثم أضاف صامويل كاستييخو هدفا ثانيا في الدقيقة 61، قبل أن يختتم إنيس اونال أهداف فياريال في الدقيقة 77.



وحصد فياريال أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، حيث كان قد خسر في أول مباراتين أمام ليفانتي 0-1 وريال سوسيداد 3-0، فيما توقف رصيد ريال بيتيس عند ثلاث نقاط، حصدها من الفوز على سلتا فيغو 2-1 في الجولة الثانية، حيث كان قد خسر في الجولة الأولى أمام برشلونة 2-0.

فرنسا

سقط مرسيليا على ملعبه أمام ضيفه رين 3-1 في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وسجل أهداف رين وهبي الخزري في الدقيقة الثانية، وبينجامين بوريجايد في الدقيقة العاشرة، وجوريس جانون في الدقيقة 70، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لمرسيليا مورجن ساسون في الدقيقة 87.

وأهدر فيرمين ندومبي ركلة جزاء لرين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورفع رين رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد مرسيليا عند سبع نقاط في المركز العاشر.