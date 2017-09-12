توج الاسباني رافايل نادال المصنف اول بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثالثة في مسيرته بفوزه في النهائي على الجنوب افريقي كيفن اندرسون الثامن والعشرين 6-3 و6-3 و6-4 على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.

وكان الاسباني البالغ 31 عاما توج باللقب عامي 2010 و2013 على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش وخسر نهائي 2011 أمام الأخير بالذات.

ورفع نادال رصيده الى لقبين كبيرين في 2017، بعد أن توج ايضا بطلا لرولان غاروس للمرة العاشرة (رقم قياسي)، والى 16 في مسيرته الاحترافية من أصل 23 مباراة نهائية في الغراند سلام.

وتقاسم نادال الألقاب الأربعة الكبرى لهذا الموسم مع غريمه السويسري روجيه فيدرر، الفائز على الاسباني في نهائي استراليا المفتوحة اوائل الموسم، لكن مسعاه لإحراز لقبه العشرين في الغراند والسادس في فلاشينغ ميدوز توقف عند الدور ربع النهائي على يد الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.



وأكد نادال مرة أخرى أنه تخلص من مشكلة الإصابات التي لاحقته وأثرت على مستواه ما حرمه من الفوز بأي لقب كبير لعامين على التوالي، ورفع رصيده هذا الموسم الى خمسة ألقاب وجوائزه المالية الى 90 مليون دولار بعدما نال جراء تتويجه الثالث في فلاشينغ ميدوز مبلغ 3.7 ملايين دولار.

وكان لقب البطولة الأميركية الأخير لنادال في الغراند سلام تحت اشراف عمه توني الذي دربه منذ أن كان في الثالثة من عمره لكنه سيتخلى عن هذه المسؤولية في نهاية الموسم الحالي.

وفي المقابل، كان وصول اندرسون الى المباراة النهائية انجازا بحد ذاته لأن أفضل نتيجة له في الغراند سلام قبل فلاشينغ ميدوز 2017 كانت وصوله الى ربع النهائي مرة واحدة في البطولة الأميركية بالذات عام 2015.



وأصبح اندرسون، البالغ 31 عاما والمصنف 32 عالميا، أول لاعب جنوب أفريقي يصل الى نهائي البطولة الأميركية منذ 52 عاما، وتحديدا منذ 1965 حين خسر كليف دريسدايل أمام الإسباني مانويل سانتانا.

لكنه فشل في أن يصبح أول لاعب من بلاده يتوج بلقب كبير منذ أن أحرز يوهان كرييك لقب استراليا المفتوحة عام 1981.