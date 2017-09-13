تجنب نائب رئيس العلاقات الدولية والمؤسسية بنادي برشلونة، كارليس فيلاروبي، التحدث بوضوح عن فرضية استقلال إقليم كاتالونيا، واكتفى بالقول إن فريقه سيلعب حيث يلعب إسبانيول وخيرونا حينها.



ويشارك نادي برشلونة اليوم الإثنين وكافة أعضاء إدارته ورئيسه، جوسيب ماريا بارتوميو، ولاعب الوسط، سيرجيو روبيرتو، في حفل وضع إكليل الزهور عند النصب التذكاري لرافائيل كاسانوفا في برشلونة، بمناسبة يوم كاتالونيا.



وعند سؤاله حول مواصلة برشلونة اللعب بالليغا حال انفصل إقليم كاتالونيا عن إسبانيا، قال فيلاروبي: "لا أفهم لماذا يتم سؤالنا نحن فقط وليس باقي أندية الإقليم، في جميع الأحوال، البرسا ليس له دور في الوضع السياسي لكاتالونيا، لذا لا تتركز مخاوفنا في ذلك، بل في مباراة غد الثلاثاء أمام يوفنتوس وتحقيق الفوز".



وأشار: "أنا على يقين من أنه سيكون هناك مباريات ديربي، وسيلعب البرسا حيث سيلعب إسبانيول وخيرونا، أسألوا إسبانيول أين سيلعب!".



وعن موقف النادي من الاستفتاء المقرر إجراؤه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، دافع فيلاروبي عن حق كاتالونيا في تقرير مصيره، وأن نتيجة الاستفتاء مسألة تخص الكاتالونيين، ولا تؤثر بشكل مباشر على برشلونة.