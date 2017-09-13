استمرت تويوتا في تقديم أداء جيد معتلية منصة التتويج للمرة الثالثة على التوالي عن فئة «سوبر جي تي 300»، وذلك ضمن منافسات موسم العام 2017 من سلسلة سباقات «أوتوباكس سوبر جي تي».



وكانت مركبة تويوتا بريوس apr GT التي تحمل الرقم 31 بقيادة السائقين كوكي ساغا ورينتارو كوبو قد أنهت السباق بعد منافسة متقاربة النتائج في المركز الثالث في الجولة الخامسة من البطولة، والتي أقيمت على حلبة «فوجي سبيدواي»، ليحافظ بذلك فريق تويوتا على نفس الزخم القوي منذ انطلاق الموسم.

وتعليقا على هذه النتيجة، قال تاكايوكي يوشيتسوغو الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «أود أن أهنئ الفريق على هذا الأداء الإيجابي.



ويضاف اعتلاء منصة التتويج مرة أخرى إلى سجلنا الحافل بالإنجازات في رياضة سباقات السيارات، فيما نقوم باستخدام مزايا وخصائص مركبات السباق لدينا لتحسين مركبات الإنتاج وإثراء تجربة قيادتها، وذلك ضمن إطار سعينا المتواصل لتطوير أفضل مركبات على الإطلاق، والتي من شأنها أن ترسم الابتسامة على وجوه عملائنا وتجعلهم يشعرون بالأمان والسلامة.



ومما لا شك فيه أن المنافسة المحتدمة إلى جانب غياب الأمطار على الرغم من تلبد السماء بالغيوم كان لهما دور كبير في جعل السباق أكثر متعة وتشويقا بالنسبة للمتفرجين.



كما أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى جميع معجبينا على دعمهم وتشجيعهم المتواصل لمبادراتنا في مجال رياضة سباقات السيارات».

وكان أكثر من 33.500 متفرج قد حضروا لمتابعة الجولة الخامسة من سلسلة سباقات «أوتوباكس سوبر جي تي»، والتي بدأت في وقت متأخر من فترة بعد الظهيرة تحت سماء ملبدة بالغيوم.



وانطلقت مركبة تويوتا بريوس apr GT التي تحمل الرقم 31 في المركز السادس لترتيب الانطلاق، وسرعان ما تقدمت لتشق طريقها وصولا إلى الترتيب الرابع خلال بضع دورات من السباق.



ومع استمرار تقدمها بقوة، فقد اختار طاقم المركبة التوجه إلى نقطة الصيانة الدورية في نهاية الدورة الـ 22 وقبل بقية المركبات.



وفي خطوة محسوبة بعناية، قرر الفريق المواصلة دون تبديل الإطارات، ما أعاد السائق كوكي ساغا في الفترة الثانية، إلى الحلبة بعد توقف استمر لمدة 21 ثانية فقط في نقطة الصيانة الدورية.

وسرعان ما آتت هذه الخطوة ثمارها، حيث إن استراتيجية عدم تبديل الإطارات مكنت السائق ساغا من التقدم إلى المركز الثاني بعد توجه المركبات المنافسة أخيرا إلى نقاط التوقف للصيانة، غير أنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا التقدم طويلا، ليتراجع في الدورة الـ 41 إلى المركز الثالث، وهو الترتيب الذي حافظت عليه مركبة تويوتا بريوس apr GT التي تحمل الرقم 31 وصولا إلى خط النهاية، معتلية بذلك منصة التتويج للمرة الأولى منذ انطلاق هذا الموسم.

يذكر ان البطولة ستنتقل الآن إلى حلبة سوزوكا التي ستشهد جولتها السادسة.



وتعد جولة سوزوكا الأطول والأكبر في الموسم، إذ تبلغ مسافتها 1.000 كلم.

ملاحظات السباق

٭ مركبة تويوتا بريوس apr GT التي تحمل الرقم 31 (السائقان كوكي ساغا ورينتارو كوبو).

٭ المركز الثالث، 61 دورة.

٭ زمن أسرع دورة: 1 دقيقة و40 ثانية و659 جزءا من الثانية.