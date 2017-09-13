ذكرت تقارير صحافية امس ان مدرب منتخب ايرلندا الشمالية لكرة القدم مايكل أونيل اتهم بالقيادة تحت تأثير الكحول.

وكتبت صحيفة «صن» الاسكتلندية أن الشرطة أوقفت أونيل في ضواحي ادنبره.

وأوقف أونيل الذي يقطن في العاصمة الاسكتلندية بعد ان اجري له فحص الكشف عن الكحول.

وأكدت الشرطة أن رجلا يبلغ الـ 48 عاما اتهم بالقيادة تحت تأثير الكحول وعليه أن يمثل أمام القضاء في 10 أكتوبر.

وصدر بيان عن الاتحاد الايرلندي لكرة القدم جاء فيه «بما أنها قضية تخص الشرطة، فإن الاتحاد لن يعلق على الموضوع».

وستلعب ايرلندا الشمالية مباراتها الأخيرة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا أمام النرويج في الثامن من أكتوبر، أي قبل يومين من محاكمة المدرب أونيل.