

اتهم نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو أمس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بمسؤولية جزئية عن الانتهاكات التي ارتكبتها الرياضة الروسية، مضيفا أنه حان الوقت لطي صفحة الفضيحة.

وبحسب موتكو، وزير الرياضة السابق، فإن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات كانت قد وافقت على تسمية غريغوري رودتشنكوف مديرا لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات المتهم بأنه كان على رأس نظام منشطات وضعته الدولة الروسية والمنفي حاليا الى الولايات المتحدة الاميركية.

وفي مقابلة له مع وكالة «ار-سبورت»، قال موتكو «نحن موافقون على أن ذلك الرجل قام بانتهاك قواعد وأصول الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وقد قمنا بفصله».

وأضاف «لكن يجب تحميل الوكالة الدولية المسؤولية أيضا، فقد كان عليها أن تكون ضامنة لهذا الرجل، لأنها اعتمدته وسمحت له العمل. لقد كان تحت سيطرتها».