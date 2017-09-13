كشف أوليفر مينتزلاف، رئيس نادي لايبزيغ الألماني، أن تجديد تعاقد لاعب الفريق تيمو فيرنر يأتي على رأس أولويات إدارة النادي.

وقال مينتزلاف في مقابلة مع شبكة «سكاي 90» التلفزيونية: «تعاقده يمتد حتى 2020 وهو يشعر بأنه كالسمك في الماء».

وأكد مينتزلاف أن تعاقد اللاعب الشاب (21 عاما) لا يتضمن شرطا جزائيا، لذلك فإن النادي الألماني لا يلقي بالاً بالعروض التي تأتي لفيرنر سواء من ريال مدريد الإسباني أو من أندية أخرى.

وأضاف مينتزلاف: «نلعب في دوري أبطال أوروبا، ونقدم فرصة لتيمو لكي يستكمل مشروع تطوره، نرى كل الأمور بأريحية كبيرة».

وأشاد مينتزلاف بالتطور الرائع لفيرنر، الذي سجل خلال 36 مباراة رسمية مع فريقه 25 هدفا.

ويرى رئيس لايبزيغ أن هناك صعوبة في الاحتفاظ بفيرنر لمدة طويلة إذا لم يشارك الفريق في المستقبل في البطولات الأوروبية.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام أن ريال مدريد بات مهتما بالتعاقد مع اللاعب الألماني بسبب المشكلات التي واجهته في تسجيل الأهداف خلال مبارياته الأولى هذا الموسم.