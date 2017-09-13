حصد وست هام يونايتد اول نقاط له في الموسم الجديد بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على هدرسفيلد تاون الصاعد حديثا لدوري الاضواء 2-0 اول من امس وهو ما منح بعض الراحة للمدرب سلافن بيليتش الذي يتعرض لانتقادات حادة في الآونة الأخيرة.

وبدا كافيا ان يسجل بيدرو اوبيانج اثر تسديدة غيرت مسارها في الدقيقة 72 إضافة لهدف اندريه ايو بعدها بخمس دقائق، عندما سدد من مسافة قريبة في المرمى بعد وصول كرة شاردة إليه اثر ركلة ركنية، لينتهي مسلسل عدم خسارة هدرسفيلد منذ بداية الموسم.

وخاض وست هام اول مباراة له على ارضه عقب لعبه خارجها في اول ثلاث جولات هذا الموسم وذلك نظرا لاستغلال الستاد، الذي انتقل إليه الفريق الموسم الماضي، في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى في أغسطس الماضي.

ودفع الفوز بوست هام للابتعاد عن قاع الترتيب والتقدم نحو المركز 18 لكنه ظل في منطقة الهبوط بينما ظل هدرسفيلد في المركز السادس برصيد سبع نقاط من 4 مباريات.

إسبانيا

تلقى ملقة الخسارة الثالثة على التوالي عندما سقط أمام ضيفه لاس بالماس 1-3 في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

وافتتح جوناثان فييرا التسجيل للضيوف (45)، وأدرك دييغو غونزاليز التعادل لأصحاب الأرض في مستهل الشوط الثاني (48).

وخطف جوناتان كاييري الهدف الثاني للاس بالماس (70)، واكد الفرنسي لويك ريمي فوزه بالهدف الثالث (89).

وأحرز لاس بالماس أول 3 نقاط فتخلى عن المركز الأخير، فيما بقي رصيد ملقة خاليا من النقاط في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف أمام الافيس.