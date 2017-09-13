الإعلان اليوم رسمياً عن استضافة باريس ولوس أنجيليس لأولمبيادي 2024 و2028



أكد الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونجشانغ بكوريا الجنوبية ليست مهددة رغم التوترات السياسية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال باخ خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة البيروفية ليما: «نحن نتواصل مع السلطات والقادة على مختلف المستويات في الحكومة ولا يوجد أي شكوك حول الأولمبياد الشتوية في 2018».

وتقام الأولمبياد الشتوية المقبلة في مدينة بيونجشانغ بكوريا الجنوبية في الفترة ما بين يومي التاسع و25 فبراير 2018.

وتبعد بيونجشانغ 100 كيلومتر عن حدود كوريا الجنوبية مع جارتها الشمالية، التي يجمعها معها صراع تاريخي.

وزادت التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى التهديدات الأميركية بالتدخل العسكري، من المخاوف من وقوع حرب في هذه المنطقة.

وأضاف باخ قائلا: «اللجنة الأولمبية الدولية تتطلع إلى حل ديبلوماسي وإلى إحلال السلام».

وأشار المسؤول الألماني إلى أنه يأمل في صدور قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر المقبل يتعلق بمبدأ السلام الأولمبي.

وكشف باخ أيضا أن اللجنة الأولمبية الدولية ستبقي الباب مفتوحا أمام مشاركة رياضيين من كوريا الشمالية في الأولمبياد الشتوية. واستطرد قائلا: «الأولمبياد مفتوحة أمام الرياضين من جميع اللجان الأولمبية الوطنية، نلتزم بمبدأ الحياد السياسي».

وطالب باخ اللجنة الأولمبية لكوريا الشمالية بتقديم تسهيلات لرياضييها المشاركين في التصفيات المؤهلة لبيونجشانغ 2018.

أولمبياد 2024 نهاية انتظار طويل لباريس

من المنتظر ان تحصل باريس المبعدة عن العرس الأولمبي منذ 1924، ولوس أنجيليس الأميركية مضيفة نسخة 1984 لآخر مرة، رسميا الاربعاء على شرف تنظيم اولمبيادي 2024 و2028 على التوالي في نهاية عملية منح مزدوج لن يكون فيها خاسر.

فبعد 3 إخفاقات مؤلمة آخرها عام 2005 في سنغافورة في مواجهة لندن، ستحصل باريس في ليما على شرف تنظيم ألعاب القرن في 2024 بفضل ملف صمم لتلبية توقعات اللجنة الاولمبية الدولية، فضلا عن توقيت وظروف مواتية جدا.

من جانبها، ستستضيف لوس أنجيليس بعد ألعاب عامي 1932 و1984، نسخة 2028 مع وعد كما في 1984 بان منافعها ستكون كبيرة جدا.

وبعد انسحاب هامبورغ الألمانية وروما وبودابست من السباق، وتجنبا لخسارة إحدى مدينتين من الوزن الثقيل، طرح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الالماني توماس باخ في ديسمبر 2016 فكرة منح مزدوج، وكان على أحدهما القبول بتأجيل مشروعها المعد أصلا لنسخة 2024 اربع سنوات.

وأكدت المدينة الأميركية انها حصلت على «صفقة ممتازة» وهي قبلت باستضافة أولمبياد 2028 مقابل الحصول على زيادة 100 مليون دولار في مساهمة اللجنة الاولمبية الدولية (1.8 مليار دولار مقابل 1.7 مليار لباريس)، وتستطيع اضافة الى ذلك الاستثمار لفترة أطول الرموز الأولمبية على ان تحصل ايضا على سلفة ذات قيمة من اللجنة الأولمبية الدولية (180 مليون دولار دون فوائد).

وقدم إعلان لوس انجيليس التخلي عن تنظيم نسخة 2024 والتركيز على نسخة 2028، على انه لفتة رائعة وجبارة، لكنه لم يكن حسب المراقبين سوى فعل خضوع للامر الواقع.