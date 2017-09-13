يستهل ريال مدريد الاسباني، بطل آخر سنتين و12 مرة في تاريخه (رقم قياسي)، حملة الدفاع عن لقبه في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، مستضيفا ابويل نيقوسيا القبرصي المتواضع، وباحثا عن العودة الى سكة الانتصارات بعد تعادلين في الدوري المحلي.

وضرب ريال مدريد بقوة الموسم الماضي عندما ألحق بيوفنتوس الايطالي هزيمة كبرى في النهائي (4-1)، محرزا لقبه الثالث في آخر أربع سنوات، والثاني على التوالي مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وبرغم «تقشفه» النادر في فترة الانتقالات الصيفية وانتعاش خزينته بـ 75 مليون يورو (90 مليون دولار)، يبقى فريق العاصمة مرشحا قويا للاحتفاظ بلقبه مرة ثالثة تواليا، وهو انجاز لم يتحقق منذ 1976 مع بايرن ميونيخ الالماني.

وبعد مواجهة فريق العاصمة القبرصي على ملعب سانتياغو برنابيو، سيكون ريال مدعوا لمواجهتين ناريتين في المجموعة الثامنة، أمام توتنهام وبوروسيا دورتموند الذي سبقه الى صدارة المجموعة الموسم الماضي.

ويستقبل ريال مجددا رونالدو، أفضل لاعب في العالم، الذي اوقف لخمس مباريات بسبب دفعه الحكم خلال لقاء ذهاب الكأس السوبر ضد برشلونة، وذلك في ظل غياب المهاجم الآخر الفرنسي كريم بنزيمة المصاب في مباراة ليفانتي.

توتنهام ونحس ويمبلي

وفي المجموعة عينها، يشهد ملعب ويمبلي مواجهة قوية بين توتنهام وبوروسيا دورتموند، حيث يأمل الفريق اللندني وضع حد لنتائجه السيئة على أرضه، بعد خسارته أمام تشلسي 1-2 وتعادله مع بيرنلي 1-1 في الدوري المحلي.

وخاض توتنهام 12 مباراة في ويمبلي بعد إعادة تجديده، ففاز مرتين فقط وخسر 8 مرات، وفي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي، فاز مرة واحدة على ارضه (على سسكا موسكو الروسي) في 3 محاولات في دور المجموعات.

وعجز حتى مواجهته امام غنت البلجيكي المتواضع في الدوري الاوروبي عن الفوز فيها، اذ تعادل وودع المسابقة من دور الـ 32.

وفي نهاية الموسم، خسر نصف نهائي الكأس في ويمبلي امام تشلسي 2-4.

بدوره، يعود دورتموند الذي خسر جناحه الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي لبرشلونة مقابل صفقة قياسية، الى حيث تلقى اصعب هزيمة في تاريخه على يد مواطنه بايرن ميونيخ في نهائي دوري الابطال 2013، وانتهت 2-1 للبافاري.

سيتي على غيمة

وفي المجموعة السادسة، ينوي مان سيتي متابعة زخمه المحلي، عندما يحل ضيفا على فينورد روترادم بطل هولندا والعائد الى المسابقة بعد غياب 15 عاما.

وأنفق سيتي 200 مليون جنيه استرليني (264 مليون دولار) لتدعيم خطوطه، وخصوصا دفاعه، بعد خروجه في دور الـ 16 الموسم الماضي أمام موناكو الفرنسي.

وفي المجموعة عينها، يحل نابولي الايطالي على شاختار دانيتسك الاوكراني.

وفي المجموعة الخامسة، يبحث ليفربول المتوج بلقب المسابقة الاوروبية 5 مرات آخرها في 2005، عن تعويض سريع لخسارته المذلة امام مانشستر سيتي في الدوري المحلي، عندما يستقبل اشبيلية الاسباني على ملعب انفيلد.

ويلعب في الخامسة ايضا ماريبور السلوفيني مع سبارتاك موسكو الروسي.

وفي المجموعة السابعة، يحل موناكو الفرنسي ضيفا على لايبزيغ الالماني، ويستقبل بورتو البرتغالي على ارضه بشيكتاش التركي.