خلت قائمة اللاعبين الـ 21 التي اعلنها المدرب البرتغالي لموناكو الفرنسي ليوناردو جارديم من أجل خوض المباراة الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من اسم الدولي طوماس ليمار بسبب إصابته بتقلص عضلي.



وتعرض ليمار للإصابة السبت الماضي في المباراة التي خسرها موناكو أمام نيس برباعية نظيفة، وخرج بعد الشوط الأول.



وبقي اللاعب في موناكو ولم يسافر مع الفريق إلى ألمانيا، لكن عودته أمام ستراسبورغ السبت المقبل في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي تبقى واردة.



ومن الخيارات المتوافرة لاستبدال ليمار في موقعة لايبزيغ، يمكن أن يبدأ جارديم بالجزائري رشيد غزال الذي دخل مكانه بعد استراحة ما بين الشوطين ضد نيس، أو أن ينقل الظهير الأيسر البرازيلي جورجي إلى وسط الملعب كما فعل في مناسبات عدة الموسم الماضي.