يرى بيرتي فوغتس، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، أن نادي لايبزيغ الألماني لديه من الإمكانات التي تؤهله للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم أنه يشارك في هذه البطولة هذا العام للمرة الأولى في تاريخه.

وقال فوغتس في مقال له على موقع «تي أونلاين» على الانترنت: «بالطبع يمكن الحديث عن انعدام الخبرة، ولكن هذا تحديدا يعد ميزة في رأيي، إنه فريق لا يهتم بتناقل الكرة بين أقدام لاعبيه والاستحواذ عليها بنسبة 80%، ولكن يهتم أكثر بالوصول في أسرع وقت ممكن إلى ملعب المنافس والتسجيل، هذه هي خطته».

وأضاف: «هذه هي الكرة الحديثة، هذا هو جوهر لايبزيغ، كما لديه مجموعة من اللاعبين الرائعين». وأبدى فوغتس، اللاعب الأسطوري لنادي مونشينغلادباخ، ومدرب المنتخب الألماني في الفترة ما بين عامي 1990 و1998، إعجابه بأحد لاعبي لايبزيغ وهو تيمو فيرنر، حيث قال: «تيمو فيرنر يذكرني بليونيل ميسي في فترة الشباب، من حيث السرعة في المراوغة والقامة القصيرة وطريقة التعامل مع المواقف المختلفة، إنه استثنائي ويتمتع بمهارة كبيرة».

وتابع: «وكما كان يقال إن أوفه زيلر وجيرد مولر كانا يتمتعان بمسحة فنية، فالأمر ينطبق بالمثل على فيرنر، يمكنه أن يصبح لاعبا كبيرا». ولم يستبعد فوغتس أيضا فوز بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا، واختتم قائلا: «البايرن بالنسبة لي لا يزال أحد أكبر المرشحين للفوز بلقب دوري الأبطال بجانب ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جرمان».