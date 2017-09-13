يرى نجم بايرن ميونيخ وتشلسي السابق مايكل بالاك، أن ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا في العامين الماضيين، هو المرشح الأبرز للتتويج بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وقال بالاك، في تصريحات لموقع سبورت 1: «بالتأكيد ريال مدريد هو مقياس لجميع الأشياء في الوقت الراهن، النجاحات التي تحققت في الماضي القريب تتحدث عن نفسها».

وأضاف بالاك «حتى باريس سان جرمان بجميع الصفقات التي عقدها ليس مستعدا للعب بهذا المستوى، إلا أنه يبقى مرشحا للفوز بالبطولة، وقد أرسل إشارة العام الماضي بأنه يمكنه فعلها».

وتابع قائد ألمانيا السابق «لكن على الورق، ريال مدريد لايزال أفضل المرشحين للفوز بدوري الأبطال».

وعن توقعات كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونيخ، بالفوز بدوري الأبطال هذا العام، أوضح بالاك «أستطيع أن أتفهم أمنياته، هو مدرب لفريق كبير، ومطالب دائما بالفوز في دوري الأبطال».

وأتم «أنشيلوتي مدرب يمتلك الخبرة، وحقق نجاحات كبيرة مع مختلف الأندية ويعرف كيفية الفوز في دوري الأبطال».