أعلن الاتحاد الأوروبي، اختيار الحكم الفرنسي، بينوا باستيان، لإدارة مباراة ريال مدريد الإسباني وأبويل نيقوسيا القبرصي اليوم، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسيدير مباراة توتنهام ودورتموند، الحكم الإيطالي جيانلوكا روتشي. وفي المجموعة السابعة، سيقوم الإنجليزي أنتوني تايلور بتحكيم مباراة بورتو البرتغالي وبشكتاش التركي، بينما وقع الاختيار على مواطنه مايكل أوليفر لإدارة لقاء لايبزيج الألماني وموناكو الفرنسي. ويتولى اليوناني فليكس زواير، إدارة مباراة شاختار الأوكراني أمام نابولي الإيطالي، بينما يحكم الپولندي سيمون مارتسينياك لقاء فينورد الهولندي مع مان سيتي الإنجليزي.

أما مباراتا المجموعة الخامسة، فسيحكم الهولندي داني ماكيلي مباراة ليفربول الإنجليزي وإشبيلية الإسباني، فيما يدير الألماني دينيز آيتكين لقاء ماريبور السلوفيني مع سبارتاك موسكو الروسي.