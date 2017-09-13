

أعلن نادي إشبيلية أنه بصدد تقديم شكوى ضد فيكتور ماتشين بيريز «فيتولو» وناديي أتلتيكو مدريد ولاس بالماس، بعد قيام اللاعب المذكور بفسخ تعاقده مع النادي الأندلسي والتعاقد مع أتلتيكو مدريد. وقال نادي إشبيلية في بيان له «مجلس إدارة إشبيلية اتفق، بعد الدراسة، التي أعدها محامون متخصصون لقضية فيتولو، مقاضاة جميع الأطراف الضالعة في هذه القضية أمام المحاكم للدفاع عن مصالح النادي».

وقبل بداية الموسم الحالي، اتفق ممثلو اللاعب مع إشبيلية على تجديد تعاقده، ولكن بعد ساعات من هذا الاتفاق وقبل توقيع فيتولو مباشرة على العقود، قرر هذا الأخير بشكل نهائي اللعب لصالح أتلتيكو مدريد بعد أن تلقى عرضا ماليا أفضل.

ووقع فيتولو في 12 يوليو الماضي على عقود انضمامه لأتلتيكو مدريد مقابل 40 مليون يورو (47 مليونا و800 ألف دولار)، هي قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع إشبيلية.

وبما أن أتلتيكو مدريد لا يمكنه تسجيل لاعبين جدد حتى يناير المقبل بسبب عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الموقعة عليه، تمت إعارة فيتولو إلى لاس بالماس حتى مطلع 2018.