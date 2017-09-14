أعلن كريستال بالاس الانجليزي تعيين روي هودجسون مدربا لفريقه خلفا للهولندي فرانك دي بوير المقال من منصبه بسبب سوء النتائج. وجاء في بيان للنادي «تم تعيين مدرب منتخب انجلترا السابق روي هودجسون مدربا جديدا لكريستال بالاس في عقد لسنتين».

واستقال هودجسون من تدريب منتخب انجلترا في يونيو 2016 بعد الخسارة التاريخية امام ايسلندا 1-2 في نهائيات كأس أوروبا، ولم يشرف على اي فريق منذ ذلك الحين.

وقال مدرب كريستال بالاس الجديد: «انا متحمس جدا للعودة الى فريق لكرة القدم، مرت فترة طويلة منذ ان استمتعت بالحصص التدريبية اليومية».

وأشرف هودجسون على فرق عدة في انجلترا منها بلاكبيرن روفرز وفولهام وليفربول ووست بروميتش البيون. وكان كريستال بالاس اقال دي بوير بعد ان خسر الفريق مبارياته الأربع، حتى انه لم يسجل أي هدف.

وأصبح كريستال بالاس أول فريق يخسر مبارياته الأربع في الدوري، سواء كان الممتاز أو الدرجة الأولى سابقا، من دون أن يسجل هدفا منذ موسم 1924-1925 حين حقق ذلك بريستون.