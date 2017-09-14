أعلنت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس عن إيقاف البرازيلي مارسيلو، لاعب نادي ريال مدريد، مباراتين.

الظهير البرازيلي حصل على بطاقة حمراء خلال مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي في الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما بسبب ركله أحد لاعبي الفريق المنافس في ظهره في الدقيقة 89.

وبالتالي، يغيب مارسيلو عن مباراتي ريال مدريد أمام ريال سوسييداد وريال بيتيس فـي الدوري.

وأعلن الريال عن تجديد عقد ظهيره الايسر البرازيلي مارسيلو حتى عام 2022 ليستمر اللاعب في صفوفه على مدى 11 عاما.