حذر مدرب فريق شنغهاي شينخوا الصيني مهاجمه الارجنتيني كارلوس تيفيز باستبعاده عن الفريق في حال لم يعمل على إنقاص وزنه واستعادة لياقته.

وسجل تيفيز (33 عاما) هدفين فقط هذا الموسم وغاب عن نصفه بسبب الإصابة.

وينال المهاجم الارجنتيني الراتب الأعلى في العالم ويصل حسب التقارير الى نحو 730 ألف يورو أسبوعيا.

وكان اللاعب السابق لمان يونايتد ومان سيتي ويوفنتوس أشار الى انه سيغادر الصين في نهاية الموسم.

وعاد تيفيز مؤخرا الى الأرجنتين لتلقي العلاج من إصابة في عضلات الساق.

وواجه تيفيز صافرات الاستهجان لدى نزوله بديلا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في المباراة التي خسرها فريقه على أرضه أمام تيانجين تيدا 1-2.