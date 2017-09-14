ستكون الأنظار شاخصة في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» نحو العملاقين ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي اللذين اعتادا أن يكونا في البطولة الأهم، أي دوري الأبطال، لكنهما سيكتفيان هذا الموسم باللعب ايام الخميس.

لكن إذا كانت مشاركة أرسنال في المسابقة القارية «الرديفة» خطوة للوراء بالنسبة لفريق المدرب الفرنسي آرسين فينغر الذي كان متواجدا في دوري الأبطال لـ 19 موسما على التوالي وتحديدا منذ 1998-1999، فإن وجود ميلان في هذه المسابقة يعتبر تقدما رغم تاريخه العريق وألقابه السبعة في دوري الأبطال.

وغاب ميلان عن المشاركة القارية منذ موسم 2013-2014 حين انتهى مشواره في الدور الثاني لدوري الأبطال على يد أتلتيكو مدريد الإسباني، إلا أنه تمكن الموسم الماضي بقيادة المهاجم الدولي السابق فينتشنزو مونتيلا من احتلال المركز السادس في الدوري المحلي وخوض الدورين التمهيدي والفاصل من «يوروبا ليغ» للوصول الى دور المجموعات.

وتبدو الطريق ممهدة أمام عملاق ميلانو لبلوغ الدور الثاني في اول مشاركه له في المسابقة منذ موسم 2008-2009 (كانت كأس الاتحاد الأوروبي في حينها)، إذ تضم مجموعته الرابعة اوستريا فيينا النمساوي الذي سيكون الخصم الأول له اليوم على ملعب «ارنست-هابل شتاديون»، ورييكا الكرواتي وايك أثينا اليوناني.

الأولوية للدوري الممتاز

من جهته، يأمل أرسنال على الأقل في تكرار سيناريو مشاركته الأخيرة في هذه المسابقة موسم 1999-2000 حين انتقل إليها من دوري الأبطال نتيجة إنهائه دور المجموعات في المركز الثالث خلف برشلونة الإسباني وفيورنتينا الإيطالي، وواصل مشواره حتى المباراة النهائية.

لكن النادي اللندني يتمنى بطبيعة الحال أن يرى التتويج في نهاية الطريق، خلافا لعام 2000 حين خسر بركلات الترجيح أمام غلطة سراي التركي بعد تعادلهما 0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي، ما حرمه من الفوز بلقب المسابقة للمرة الثانية بعد عام 1970 حين كانت غير رسمية وتحت مسمى كأس المعارض الأوروبية التي ألغيت في العام التالي.

ويخوض أرسنال مباراة اليوم على أرضه ضد كولن الألماني في إطار المجموعة الثامنة التي تضم باتي باريسوف البيلاروسي وريد ستار بلغراد الصربي.

وفي أبرز المباريات يلعب اليوم: فياريال - استانا، يانغ بويز - بارتيزان بلغراد، هوفنهايم - سبورتينغ براغا، رييكا - ايك اثينا، اتالانتا - ايفرتون، ابولون ليماسول - ليون الفرنسي، ستيوا بوخارست - فيكتوريا بلزن، ريد ستار بلغراد - باتي بوريسوف، مرسيليا الفرنسي - كونيا سبور، فيتوريا غيمارايش - ريد بول سالزبورغ، هرتا برلين الألماني - اتلتيك بلباو، فيتيس ارنهيم - لاتسيو، زولت فاريغيم - نيس الفرنسي، ريال سوسييداد - روزنبورغ، فاردار - زينيت سان بطرسبرغ.