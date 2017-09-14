قــرر لوس انجيليس ليكـرز تكريم الأسطورة كوبي براينت من خلال سحب الرقمين اللذين حملهما على قميصه خلال الأعوام الطويلة مع الفريق، وذلك في 18 ديسمبر خلال المباراة المقررة ضد الجار غولدن ستايت ووريرز، حامل لقب دوري كرة السلة للمحترفين.

وارتدى براينت الذي خاض مباراة كل النجوم «اول ستارز» الاستعراضية في 18 مناسبة، الرقم 8 خلال أعوامه العشرة الأولى مع ليكرز قبل أن يستبدله بالرقم 24 في الأعوام العشرة التالية، وصولا الى عام 2016 الذي شهد نهاية مشواره مع فريقه الأول والوحيد في الدوري.

وعلق براينت على قرار ليكرز بتكريمه قائلا «منذ أن كنت طفلا في إيطاليا (حيث لعب والده جو من 1984 حتى 1991)، لطالما حلمت أن يأتي يوم وأرى فيه قميصي مرفوعا في صالة ليكرز، لكن حتما لم أتخيل أن يرفع لي اثنان!».

وخلال مسيرة الأعوام العشرين التي أمضاها في ليكرز من 1996 حتى 2016، وصل مجموع نقاط براينت الى 33643 نقطة، ما جعله ثالث أفضل مسجل في تاريخ الدوري بعد كريم عبد الجبار وكارل مالون.

وسيصبح ابن التاسعة والثلاثين عاشر لاعب من ليكرز يسحب رقمه من الفريق تكريما له، بعد ويلت تشامبرلاين (رقم 13) والجين بايلر (22) وغايل غودريتش (25) وماجيك جونسون (32) وعبد الجبار (33) وشاكيل اونيل (34) وجيمس وورثي (42) وجيري وست (44) وجمال ويلكيز (52).

وتوج براينت خلال مشواره الطويل مع ليكرز بخمسة ألقاب في الدوري، على غرار ماجيك جونسون الذي يشغل حاليا منصب مدير عمليات كرة السلة في النادي والذي أشاد بكوبي، معتبرا تكريم الأخير بأنه أقل ما يستحقه لاعب بقيمته.