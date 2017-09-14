أعلن فريق مرسيدس، حامل لقبي السائقين والصانعين في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، تمديد عقد سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس حتى نهاية موسم 2018، للقيادة الى جانب البريطاني لويس هاميلتون الذي يتصدر الترتيب الحالي للبطولة.

وتعاقد الفريق الألماني مع بوتاس (28 عاما) في يناير الماضي من أجل سد الفراغ الذي خلفه الألماني نيكو روزبرغ باعتزاله بعد ايام معدودة على احرازه اللقب العالمي.

ووقع سائق وليامز السابق عقدا لعام واحد لكن الأداء المشجع الذي قدمه حتى الآن في موسمه الأول مع مرسيدس، حيث فاز بسباقين وصعد الى منصة التتويج في سبعة سباقات اخرى من أصل 13، دفعت الادارة الى تمديد عقده لعام اضافي في خطوة «بديهية» بحسب المدير التنفيذي النمسوي توتو وولف «نظرا الى قوة ادائه ومستواه التصاعدي».

ويحتل بوتاس حاليا المركز الثالث في ترتيب البطولة بفارق 41 نقطة عن زميله هاميلتون المتصدر، و38 عن سائق فيراري الألماني سيباسـتيان فيتل الذي تنازل عن الصدارة في السباق الأخير على حلبة مونزا الإيطالية باحتلاله المركز الثالث خلف ثنائي مرسيدس.

وبحسب البيان الصادر عن مرسيدس، رأى بوتاس أن هناك «دائما مجالا للتحسن»، مؤكدا «لم أتمكن دائما من تقديم كامل قدراتي».

ولم يمدد الفريق الألماني حتى الآن عقد هاميلتون، بطل العالم ثلاث مرات المرتبط مع مرسيدس حتى 2018، لكن المفاوضات قائمة بين الطرفين وهناك توجه لكي يوقع السائق البالغ 32 عاما عقدا جديدا يربطه بأبطال العالم لثلاثة مواسم اضافية، إلا أن أي إعلان بهذا الشأن لن يصدر قبل أن يحسم الصراع القائم على اللقب العالمي، وذلك بحسبما اشار وولف في أكثر من مناسبة.