رد برشلونة الإسباني الصاع لضيفه يوفنتوس الإيطالي وصيف البطل بالفوز عليه 3-0، فيما كشف الثلاثي البرازيلي نيمار وكيليان مبابي والأوروغوياني ادينسون كافاني عن انيابه وقاد باريس سان جرمان الفرنسي للفوز على مضيفه سلتيك الإسكتلندي 5-0 في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المجموعة الرابعة وعلى ملعب «كامب نو»، ثأر برشلونة لخروجه الموسم من الدور ربع النهائي للمسابقة القارية على يد يوفنتوس بالخسارة أمامه ذهابا 0-3 ثم التعادل ايابا 0-0، وذلك بفضل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل ثنائية (45 و69) وكان ايضا سببا في الهدف الآخر الذي سجله الكرواتي ايفان راكيتيتش (56).

وفك ميسي عقدته أمام الحارس جانلويجي بوفون بعد أن فشل سابقا في الوصول الى شباكه في ثلاث مواجهات بينهما.

بداية نارية لـ «ثلاثي الرعب الباريسي»

وفي المجموعة الثانية، ضرب ثلاثي هجوم سان جرمان بقوة منذ البداية وقاده لفوز ساحق على مضيفه سلتيك بطل اسكتلندا 5-0.

ولم يخيب نيمار الظن في مباراته الاوروبية الاولى مع فريقه الجديد، فافتتح له التسجيل في الدقيقة 9، وأضاف مبابي الثاني في الدقيقة 34 بعد تمريرة رأسية من نيمار، وأكمل كافاني الضلع الثالث في الهجوم الثلاثية قبل نهاية الشوط الاول من ركلة جزاء.

وجاء الهدف الرابع في الشوط الثاني عبر مايكل لوستيغ (83 خطأ في مرمى فريقه)، ثم اضاف كافاني الخامس بعد دقيقتين حين تابع برأسه كرة ليفان كورزاوا.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حقق بايرن ميونيخ بطل المانيا في المواسم الخمسة الماضية فوزا سهلا على ضيفه اندرلخت البلجيكي بثلاثة اهداف للپولندي روبرت ليفاندوفسكي (12 من ركلة جزاء)، والاسباني تياغو الكانتارا (65) وجوشوا كيميتش (90).

عودة موفقة ليونايتد وتشلسي

وحقق مان يونايتد عودة موفقة الى المسابقة بفوزه على ضيفه بازل السويسري 3-0 على «اولد ترافورد» في منافسات المجموعة الأولى.

وبعد أن غاب عن المسابقة القارية الأم الموسم الماضي، عاد يونايتد ليلعب دوره بين الكبار مجددا بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي قاده في موسمه الأول معه الى احراز لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» للمرة الأولى في تاريخه، ما خوله المشاركة في دوري الأبطال كونه حل سادسا في الدوري المحلي.

ويدين يونايتد بفوزه الى البلجيكيين مروان فلايني وروميلو لوكاكو وماركوس راشفورد الذين سجلوا الأهداف.

وتضم المجموعة بنفيكا بطل البرتغال الذي فرط بتقدمه على سسكا موسكو الروسي وخسر في نهاية المطاف 1-2.

وفي المجموعة الثالثة، حذا تشلسي بطل الدوري الإنجليزي حذو مواطنه يونايتد وحقق بداية قوية باكتساحه ضيفه قره باغ الاذربيجاني المغمور 6-0، وتناوب على تسجيل الأهداف الاسباني بدرو رودريغيز (5) والإيطالي دافيدي زاباكوستا (30) والاسباني سيزار ازبيليكويتا (55) والفرنسي تيموييه باكايوكو (71) والبلجيكي ميتشي باتشواي (76 و82). وشهد الملعب الاولمبي في العاصمة الايطالية تعادل روما مع ضيفه اتلتيكو مدريد الاسباني وصيف 2014 و2016 سلبا في المجموعة ذاتها.