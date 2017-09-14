أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس انه فتح اجراء تأديبيا بحق سلتيك الاسكتلندي بعد دخول مشجع الى ارض الملعب في مباراته مع باريس سان جرمان الفرنسي اول من امس في دوري ابطال اوروبا.

ودخل مشجع ارض ملعب سلتيك في الشوط الاول وكان متجها نحو نجم باريس سان جرمان الشاب كيليان مبابي، حيث كان يريد ركله قبل ان يبعده رجال الامن.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي انه وجه تهمة الى سلتيك بـ «غزو الملعب»، وانه ستكون هناك جلسة استماع مع اللجنة الأخلاقية والتأديبية في 19 اكتوبر.

وكان سلتيك غرم 11 مرة في اقل من ستة اعوام بسبب سلوك جماهيره. وعلق مدرب سلتيك الايرلندي الشمالي برندن رودجرز على الامر قائلا «من المؤسف ان يدخل مشجع الى اي ملعب»، مضيفا «لكني واثق من ان النادي سيتعامل مع الامر لأنه لا يجوز رؤية ذلك في الملاعب».

كما فتح الاتحاد الاوروبي إجراء تأديبيا بحق بازل السويسري بسبب إطلاق مشجعيه المفرقعات النارية في المباراة ضد مان يونايتد الانجليزي على ملعب «اولدترافورد».