انتقد حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، لاعب الفريق الفرنسي فرانك ريبيري، على خلفية صدور رد فعل عنيف من الأخير بعد تغييره في مباراة فريقه أمام اندرلخت البلجيكي.

وقال صالح حميديتش: «هذا لا يجب أن يحدث في بايرن ميونيخ، هذا ليس بالأمر الجيد، سنتحدث في هذا».

وقام اللاعب الفرنسي (34 عاما) بإلقاء قميصه على مقاعد البدلاء بغضب واضح بعد أن تم استبداله بالمهاجم الألماني توماس مولر في الدقيقة 78 من اللقاء.

وعلى الجانب الآخر، أكد المدير الفني للنادي البافاري، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أنه ينتظر تفسيرا من اللاعب لتصرفه غير المقبول، وقال: «سأسأله لماذا تصرف هكذا».

وأضاف أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي: «في بعض الأحيان لا يفهم اللاعبون التغييرات».

واختتم قائلا: «أداء ريبيري كان جيدا، التغيير لم يكن لهذا السبب، إنه لم يتدرب يوم الأحد ولذلك كنت أرغب في منحه فرصة للراحة».