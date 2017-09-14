ألمح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد الى احتمال غياب نجمه الفرنسي بول بوغبا لاسابيع جراء الاصابة التي تعرض لها امام بازل السويسري في دوري ابطال اوروبا.

واضطر مورينيو الى اخراج بوغبا في الدقيقة 18 لتعرضه الى اصابة في الفخذ، لكن هذا لم يمنع مانشستر من تحقيق عودة قوية الى دوري الابطال بالفوز بثلاثية للبلجيكيين مروان فيلايني (بديل بوغبا) وروميلو لوكاكو وماركوس راشفورد.

وقال مورينيو لتلفزيون النادي بشأن خطورة اصابة بوغبا «لا اعرف ولكن من خلال خبرتي اعرف انها اصاب عضلية، واعتقد ان الاصابة العضلية تبعدك عن اللعب لاسابيع».

وتابع «تبدو بالنسبة لي (كأنها اصابة في العضلة الخلفية)، ولكن لم اتحدث حتى الآن مع الجهاز الطبي».

واشار مورينيو الى ان لديه الخيارات في وسط الملعب للمباراة المقبلة الاحد ضد ايفرتون في الدوري الانجليزي منها الاسباني اندير هيريرا ومايكل كاريك وفلايني والصربي نيمانيا ماتيتش.

«المو» ينتقد لاعبيه

من جهة أخرى، انتقد جوزيه مورينيو أداء فريقه في الشوط الثاني أمام بازل السويسري.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية «في الشوط الثاني، وعندما تقدم الشياطين الحمر بثنائية نظيفة، كان الفريق يلعب بصورة سيئة ويحاول الاستهزاء بالمنافس وهو أمر غير مقبول».

وتابع «اللاعبون ظهروا وكأنهم يلعبون مباراة ضمن ألعاب الفيديو وليس على أرض الواقع، ومحاولة القيام بخدع وألاعيب داخل الميدان، أدى لفقدان الكرة في أماكن خطيرة كادت تسبب لنا أزمة كبيرة».

واختتم «هذه ليست طريقة اللعب التي أفضلها، كما أن التقدم بفارق هدفين لا يضمن الفوز أبدا. نحتاج للتطوير وتحسين الأخطاء من أجل المواجهات المقبلة».