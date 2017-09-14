اكمل اوراوا ريد دايموندز الياباني عقد الدور نصف النهائي لدوري ابطال آسيا في كرة القدم بفوزه الكبير على مواطنه كاواساكي فرونتال 4-1 امس في اياب ربع النهائي.

وسجل شينزو كوروكي (35) والسلوفيني زلاتان ليوبيانكيتش (70) والبرازيلي رافايل سيلفا (83) وتوشيوكي تاكاغي (85) لاوراوا، والبرازيلي ايلسينيو (19) لكاواساكي.

واكمل كاواساكي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38 لطرد شينتارو كورومايا.

وكان كاواساكي فاز ذهابا على ارضه 3-1.

ويلتقي اوراوا في نصف النهائي شنغهاي سيبغ الصيني الذي تأهل على حساب مواطنه غوانغجو ايفرغراند بعد مباراة مجنونة حسمت بركلات الترجيح.

ويلتقي في نصف النهائي الآخر الهلال السعودي مع بيرسيبوليس الايراني اللذين اخرجا العين الاماراتي والاهلي السعودي على التوالي.

يقام نصف النهائي في 26 و27 سبتمبر ذهابا، و17 و18 اكتوبر ايابا، والنهائي بين بطلي الغرب والشرق في 18 و25 نوفمبر.

ويشارك بطل دوري ابطال آسيا في كأس العالم للاندية المقررة في ابوظبي في ديسمبر المقبل.