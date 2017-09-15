حذر المدير الفني الجديد لفريق شنغهاي شينخوا الصيني مهاجمه الأرجنتيني كارلوس تيفيز، باستبعاده عن الفريق في حال لم يعمل على إنقاص وزنه واستعادته لياقته.



الأرجنتيني تيفيز صاحب الـ 33 عاما الذي يتقاضى الراتب الأعلى في العالم بين لاعبي كرة القدم، نحو 730 ألف يورو أسبوعيا، سجل هدفين فقط هذا الموسم، وغاب عن نصفه بسبب الإصابة.



وقال المدرب المحلي وو جينغوي في مقابلة نشرتها الأربعاء صحيفة "شنغهاي مورنينغ بوست": "لقد تحدثت معه اليوم عن التكتيكات، لكن لن أسمح له باللعب حاليا، إنه ليس جاهزا بدنيا".



وتابع: "إنه و(الكولومبي فريدي) غوارين يعانيان زيادة الوزن. يتعين علي أن أكون مسؤولا عن الفريق وعن اللاعبين. فعندما تكون على أرض الملعب ولا يمكنك أن تلعب مئة بالمئة، فلا فائدة منك على الإطلاق".



واستقال المدير الفني الأوروغوياني غوس بويت، الاثنين، من منصبه بسبب سوء النتائج، إذ تلقى الفريق تحت إشرافه 11 خسارة في 23 مباراة هذا الموسم، وأسندت المهمة إلى وو الذي يتخذ موقفا متشددا من تيفيز.



وكان اللاعب السابق لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي، أشار إلى أنه سيغادر الصين في نهاية الموسم، وعاد تيفيز مؤخرا إلى الأرجنتين لتلقي العلاج من إصابة في عضلات الساق.



وواجه تيفيز صافرات الاستهجان لدى نزوله بديلا نهاية الأسبوع الماضي، في المباراة التي خسرها فريقه على أرضه أمام تيانجين تيدا 1-2.



وسبق لتيفيز الذي وصل إلى الصين قبل 9 أشهر، أن أغضب مشجعي الفريق مطلع العام، حين غاب عن مباراة مهمة بداعي الإصابة ثم ظهر بعدها وهو يستمتع في شنغهاي ديزنيلاند.