أعلن رئيس رابطة الدوري الالماني لكرة القدم رينهارد راوبال، خلال مقابلة له مع صحيفة «بيلد» الالمانية اول من امس، أن الرابطة تعتزم اجراء تصويت للاندية من أجل تقصير مدة سوق الانتقالات الصيفية على غرار نظيرتها الانجليزية.

وستصوت الاندية الالمانية المحترفة البالغ عددها 36 ناديا على هذا الاقتراح في جمعيتها العمومية المقررة في ديسمبر المقبل، علما ان راوبال يريد من هذه الاندية ان توافق على اقفال باب الانتقالات قبل انطلاق الدوري.

واشتكى رينارد من «الكم الكبير من اللاعبين القادمين والمغادرين غير المقبول هذا العام، يجب ان يتوقف هذا الامر»، مضيفا «اذا صوتت غالبية الاندية الـ 36 مع ذلك، سيقدم الاتحاد الالماني لكرة القدم الاقتراح عينه الى الاتحادات الدولية».

وتعطي ألمانيا اهمية كبيرة للتوافق الاوروبي، ففي حال سمح للاندية الاسبانية والايطالية والفرنسية الكبيرة بأن تواصل عقد الصفقات لوقت متأخر من الصيف، ستخشى الاندية الالمانية فقدان لاعبين مهمين دون ان تستطيع تعويضهم.