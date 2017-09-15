تخطى حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس مواطنه تشافي هيرنانديز كأكثر لاعب خوضا لبطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بعد أن رفع رقمه إلى 174 مباراة.

وظهر كاسياس البالغ من العمر 34 عاما في 169 مباراة من دوري أبطال أوروبا (بما فيها تصفيات التأهل)، ومباراتين في الدوري الأوروبي، وثلاث في كأس السوبر الأوروبي.

أما من حيث الفرق، فقد خاض الحارس الإسباني القدر الأكبر من مبارياته (155 لقاء) بقميص ريال مدريد، فضلا عن 18 مواجهة أخرى بقميص بورتو الذي انتقل إليه في 2015.

كان كاسياس قد لعب أول مباراة أوروبية له في 15 أيلول 1999 وكان عمره وقتها 18 عاما حين دفع به جون توشاك في مواجهة أوليمبياكوس اليوناني والتي انتهت بتعادل الفريقين 3-3.