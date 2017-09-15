أنفقت نوادي كرة القدم حول العالم 4.71 مليارات دولار (3.95 مليارات يورو) خلال سوق الانتقالات الصيفية لهذا العام، أي ما يقارب كل ما أنفقته خلال سنة 2016، وذلك بحسب تقرير صادر امس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وجاء على الموقع الرسمي لفيفا «بين الاول من يونيو والأول من سبتمبر 2017، تمت 7590 صفقة انتقال دولية حول العالم. بلغت المصاريف الاجمالية 4.71 مليارات دولار، ما يعني أن الاندية أنفقت خلال هذه الاشهر الثلاثة ما يقارب ما أنفقته خلال مجمل العام 2016 (4.79 مليارات دولار).

شهد المركاتو الصيفي لهذا العام ارتفاعا بنسية 31.7% في المبالغ التي أنفقت مقارنة بالعام الماضي وهي تشكل «رقما قياسيا للمركاتو الصيفي» بحسب الفيفا.

وأكدت المنظمة الدولية أن انجلترا هي أكثر من صرف الاموال بـ 1.4 مليار دولار، أي أكثر من ضعفي أي بلد آخر.