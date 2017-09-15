استعادت ألمانيا صدارة التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات الذي تقوم به الفيفا، على حساب البرازيل، في حين صعدت بلجيكا أربعة مراكز لتصبح خامسة، وذلك بحسب الموقع الرسمي للمنظمة الدولية أمس.

عربيا، تراجع المنتخب المصري خمسة مراكز ليصبح في المركز 30، فيما تقدمت تونس ثلاثة مراكز لتصبح في المركز 31. أما السعودية فتقدمت ستة مراكز وأصبحت تحتل المركز 53 عالميا. واحتل المنتخب المغربي المركز الرابع عربيا (56 عالميا) متقدما أربعة مراكز، في حين استمر تراجع المنتخب الجزائري الذي خسر 14 مركزا ليصبح الثاني والستين عالميا.

أما سورية فصعدت خمسة مراكز وباتت الخامسة والسبعين عالميا.

فيما يلي، التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الفيفا في 14 سبتمبر:

1- ألمانيا 1606 نقاط 2- البرازيل 1590 نقطة

3- البرتغال 1386 نقطة 4- الارجنتين 1325 نقطة

5- بلجيكا 1265 نقطة 6- بولندا 1250 نقطة

7- سويسرا 1210 نقاط 8- فرنسا 1208 نقاط

9- تشيلي 1195 نقطة 10- كولومبيا 1191 نقطة