حقق ريال مدريد الاسباني المطلوب منه في بداية حملة الدفاع عن لقبه في دوري ابطال اوروبا في كرة القدم، وقاده نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الى الفوز على ضيفه ابويل نيقوسيا القبرصي 3-0، اول من امس في الجولة الاولى من دور المجموعات، فيما حقق كل من مان سيتي وتوتنهام بداية طيبة.

افتتح رونالدوالتسجيل بعد انطلاقة جميلة من ايسكو ثم عرضية بعيدة من الويلزي غاريث بايل نحو القائم البعيد، تابعها رونالدو من مسافة قريبة (12).

وتميز ريال بزيادته العددية بخط الوسط، ايقاعه السريع وفتحه المساحات على الطرفين.

وفي الشوط الثاني، حصل ريال على ركلة جزاء ترجمها رونالدو بنجاح (51)، مسجلا هدفه الرقم 92 في آخر 89 مع ريال في دوري الابطال.

وعزز ريال النتيجة بهدف ثالث لقائد دفاعه سيرخيو راموس بكرة مقصية من مسافة قريبة بعد انطلاقة سريعة مع الظهير الايسر البرازيلي مارسيلو (61)، ليحسم المباراة من دون عناء كبير.

ثنائية كاين

وتجاوز توتنهام ضيفه وبوروسيا دورتموند 3-1 في المجموعة الثامنة.

افتتح الكوري الجنوبي سون هيونغ مين التسجيل (4). بيد ان دورتموند عادل سريعا عن طريق الاوكراني اندري يارمولنكو (11).

واستعاد المهاجم الدولي هاري كاين تقدم فريق شمال لندن (15).

وحسم كاين النتيجة بعد ربع ساعة من الاستراحة (60).

رباعية لسيتي

وألحق مان سيتي بمضيفه بفيينورد روتردام اقسى خسارة له على ملعبه برباعية نظيفة ضمن المجموعة السادسة. وافتتح سيتي التسجيل بهدف جون ستونز (2).

وأضاف الارجنتيني سيرخيو اغويرو الهدف الثاني (10). وأحرز غابريل خيسوس الهدف الثالث (25). وفي الشوط الثاني، سجل ستونز الهدف الرابع. وضمن المجموعة عينها، حقق شاختار دانيتسك الاوكراني نتيجة جيدة بفوزه على نابولي الايطالي 2-1.

ليفربول يفرط في الفوز

ودفع ليفربول ثمن اضاعة مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو ركلة جزاء ليكتفي بالتعادل مع ضيفه اشبيلية 2-2.

افتتح لاعب اشبيلية وسام بن يدر التسجيل (5). لكن ليفربول نجح في ادراك التعادل عبر فيرمينو (21). ثم اضاف صلاح الهدف الثاني ليفربول (37). وسجل يواكيم كوريا التعادل لأبناء الأندلس (72).

وفي مباراة ثانية، ضمن المجموعة ذاتها، تعادل ماريبور السلوفيني مع سبارتاك موسكو الروسي 1-1.

وفي المجموعة السابعة، انتهت مواجهة موناكو بطل فرنسا مع ضيفه لايبزيغ وصيف الدوري الالماني بالتعادل 1-1.

وعاد بشيكتاش التركي بفوز ثمين من ارض بورتو البرتغالي 3-1.