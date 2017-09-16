يسعى مان سيتي إلى مواصلة انطلاقته القوية عندما يحل ضيفا ثقيلا على واتفورد في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ويتصدر مان سيتي جدول الترتيب مناصفة مع غريمه مان يونايتد برصيد 10 نقاط إلا انه يتخلف بفارق الأهداف.

وتعتبر المواجهة صعبة لرجال المدرب الإسباني غوارديولا إذ يحقق واتفورد انطلاقة قوية ويحتل المركز الرابع بجدول الترتيب. ويريد سيتيزن المواصلة على الوتيرة المرتفعة في الأسبوع الماضي بعد سحقه ليفربول بخماسية نظيفة في الدوري المحلي، والعودة بفوز لافت من عقر دار فيينورد روتردام في دوري أبطال أوروبا برباعية نظيفة ايضا.

من جانبه، يريد ليفربول نسيان الهزيمة المذلة على ملعب مان سيتي في المرحلة الماضية بخماسية نظيفة والانطلاق من جديد لتحقيق لقب الدوري المفقود عندما يستضيف بيرنلي.

ويلعب اليوم أيضا كريستال بالاس - ساوثمبتون، نيوكاسل - ستوك سيتي، وست بروميتش ألبيون - وست هام، هيديرسفيلد تاون - ليستر سيتي.

ألمانيا

يبحث بايرن ميوينخ، حامل اللقب في الأعوام الخمسة الماضية، عن ترتيب سريع لأوراقه الداخلية، عندما يستقبل ماينتس اليوم في المرحلة الرابعة من بطولة ألمانيا.

وتعرض بايرن لسقطته الأولى في الدوري امام مضيفه هوفنهايم (1-2) الاسبوع الماضي، ما جعله يحتل المركز السادس، وهو أسوأ مركز له بعد 3 جولات منذ موسم 2010-2011، في وقت يتعرض مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي لانتقادات حتى من لاعبي فريقه.

في مباراة اندرلخت البلجيكي الاخيرة في دوري ابطال اوروبا الثلاثاء (3-0)، رمى جناحه المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري قميصه بعدما قام انشيلوتي بتبديله في الدقيقة 77.

لم يعجب هذا الأمر المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش، أسطورة النادي السابق لوثار ماتيوس وأنشيلوتي.

ولا تعيش إدارة بايرن ميونيخ أياما سعيدة مع لاعبيها، فقد سبق أن انتقد المهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي عدم صرف فريقه الأموال الطائلة من أجل جذب الأسماء الرنانة، كما أن توماس مولر أبدى امتعاضه من عدم إشراكه أساسيا في مواجهة فيردر بريمن.

لكن كارل هاينتس رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن رد بسرعة «من الآن وصاعدا، سأتولى الأمر شخصيا مع الذين ينتقدون المدرب علنا، والنادي او اللاعبين الآخرين».

وانضم الى لائحة المنتقدين الجناح الهولندي الدولي ارين روبن الذي قال بعد مباراة اندرلخت: «عادة الفوز 3-0 في دوري أبطال أوروبا يكون أمرا جيدا. لكن إذا حصلت على ركلة جزاء بعد 10 دقائق مع زيادة عددية، يجب ان تكون أكثر عدوانية وثقة».

وأضاف: «يجب ان تقدم للجماهير في الملعب مباراة جيدة وتحاول تسجيل المزيد من الأهداف. هذا ما افتقدنا إليه».

وتتركز الأنظار مجددا على لايبزيغ وصيف الموسم الماضي وهدافه الدولي تيمو فيرنر، بعد فوزين متتاليين اثر خسارته الافتتاحية أمام شالكه.

وفي باقي المباريات، يلعب فيردر بريمن مع شالكه، اينتراخت فرانكفورت مع اوغسبورغ، شتوتغارت مع فولفسبورغ.