أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب عودة البرازيلي فيليب كوتينيو، للتشكيل الأساسي في مباراة بيرنلي المقبلة، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحافي للقاء: «كوتينيو سيبدأ المباراة ضد بيرنلي، فهو لاعب مهم للفريق ويمكن البناء حوله». وأضاف: «سعيد لأن الجمهور رحب باللاعب، كما أنه ظهر بمستوى طيب في التدريبات، كما أن مشاركته في مباراة إشبيلية ساعدتنا كثيرا».

وتابع كلوب: «جيمس ميلنر متواجد معنا، ولكنه سيكون على دكة البدلاء وقد يشارك كظهير أيسر، لكن الأمر صعب بسبب تطور مستوى ألبرتو مورينيو».

وواصل «نعاني من بعض الأخطاء الدفاعية، ولكن لا يجب اعتبار مواجهة مانشستر سيتي معيارا لنا، نحن نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين».

واختتم كلوب حديثه بقوله: «رغم غياب ساديو ماني، فإن هناك خيارات أخرى مثل روبرتو فيرمينو وكوتينيو وأليكس تشامبرلين، وكلهم عناصر قادرة على تعويض النجم السنغالي».