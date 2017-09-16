ذكرت الصحافة الاسبانية ان الدولي الاسباني دييغو كوستا، مهاجم تشلسي بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم، اقترب من العودة الى ناديه السابق اتلتيكو مدريد.

وأكدت صحيفة «ماركا» الرياضية على موقعها في شبكة الانترنت «تشلسي يملك عرضا من اتلتيكو، والمفاوضات في الامتار الاخيرة»، مشيرة الى ان قيمة الصفقة تصل الى 60 مليون يورو، بينما قدرتها اذاعة «كادينا سيرا» بـ 55 مليونا.

وصرح رئيس اتلتيكو انريكي سيريزو للاذاعة نفسها «بالتأكيد، نرغب بأن يكون دييغو كوستا في فريقنا.

لكننا لا نستطيع القول انه سيأتي او لن يأتي الا في ختام المفاوضات». ولا يزال اللاعب الاسباني من اصل برازيلي (28 عاما)، رغم الصراع مع مدربه الايطالي انطونيو كونتي، احد عناصر فريق تشلسي، وشاهد من المدرجات الفوز الكبير لفريقه على قره باخ الاذربيجاني (6-0) في اول مباراة له ضمن دوري ابطال اوروبا.

وينتهي عقد كوستا مع تشلسي بعد عامين، لكنه تأثر جدا بعد الرسالة التي تسلمها من كونتي في يونيو يعلمه فيها الاخير بأنه «ليس ضمن مخططاته» للموسم الجديد.

ولم يخف كوستا (16 مباراة دولية) منذ ذلك الحين رغبته في العودة الى ناديه السابق اتلتيكو مدريد.