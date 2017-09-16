أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فوز نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بجائزة لاعب الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا بتصويت الجمهور.

واختار 51% من الجمهور الذين قاموا بالتصويت على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي النجم المصري محمد صلاح، متفوقا على نجم برشلونة ليونيل ميسي 20%، وهداف ريال مدريد والتشامبيونزليغ كريستيانو رونالدو 12%.

وبجانب محمد صلاح وميسي وكريستيانو ورنالدو، شملت القائمة أيضا لاعب توتنهام هاري كين، وجناح سان جرمان نيمار، ولاعب بايرن ميونيخ خاميس رودريغيز، ومهاجم مان يونايتد روميلو لوكاكو، بالإضافة إلى لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني تايسون.

وسجل محمد صلاح هدفا في لقاء التعادل ضد إشبيلية بهدفين لمثلهما، فيما أحرز رونالدو ثنائية ضد أبويل نيقوسيا القبرصي، وكسر ميسي عقدته أمام جيانلوجي بوفون بتسجيل هدفين ضد يوفنتوس الإيطالي. وأحرز كين هدفين ضد بوروسيا دورتموند الألماني فيما سجل نيمار هدفا أمام سيلتك.