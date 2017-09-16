حققت الأندية الإيطالية انتصارات كبيرة أول من امس في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، وحقق ارسنال الانجليزي فوزا بشق الأنفس على كولن الألماني 3-1، والأمر ذاته بالنسبة لفياريال الإسباني على استانا الكازخستاني 3-1.

وخلافا لممثلي ايطاليا في دوري أبطال أوروبا، بدأت الأندية الإيطالية في الدوري الأوروبي حملتها بقوة، فقسا ميلان على مضيفه اوستريا فيينا النمسوي وهزمه 5-1، فيما لم يرحم اتلانتا ضيفه ايفرتون وتغلب عليه بثلاثية بيضاء، وعاد لاتسيو بفوز غال على فيتيس ارنهم 3-2 محولا تخلفه في مناسبتين 0-1 و1-2.

وانتهت الجولة الأولى للأندية الإيطالية في المسابقة الأوروبية الأهم بخسارة قاسية ليوفنتوس وصيف البطل أمام مضيفه برشلونة الإسباني 0-3، ونابولي أمام مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 1-2، فيما اكتفى روما بالتعادل السلبي مع ضيفه اتلتيكو مدريد.

في المجموعة الرابعة، افتتح التركي هاكان جالهان أوغلو التسجيل لميلان (7). وعزز البرتغالي اندريه سيلفا بهدف ثان (10) وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه (20).

وقلص اوستريا الفارق بواسطة الكسندر بوركوفيتش (47)، وأضاف ميلان هدفا رابعا حمل توقيع سيلفا (56)، واختتم الاسباني سوسو الكرة مهرجان الأهداف (63).

وضمن المجموعة ذاتها، فرط ليون الفرنسي بفوز كان اقرب إليه وخرج متعادلا مع مضيفه ابولون ليماسول القبرصي 1-1. وفي المجموعة الحادية عشرة، قلب لاتسيو الطاولة على فيتيس ارنهم الهولندي وخرج فائزا 3-2.

وفي المجموعة ذاتها، حقق نيس الفرنسي فوزا كبيرا على حساب مضيفه زولت فاريغيم البلجيكي 5-1.

وفي المجموعة الثانية عشرة، ضرب كل من ريال سوسييداد الإسباني وزينيت سان بطرسبورغ الروسي بقوة، فأكرم الأول وفادة ضيفه روزنبورغ النروجي برباعية نظيفة، وسحق الثاني مضيفه فاردار المقدوني بخماسية نظيفة.

ارسنال يقلب الطاولة على كولن عانى ارسنال الأمرين أمام ضيفه كولن واضطر الى النزول بكل ثقله في الشوط الثاني لتحويل تخلفه المبكر بهدف للكولومبي جون كوردوبا إلى فوز بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها البوسني سياد كولازيناتش (49) والتشيلي اليكسيس سانشيز (67) والاسباني هيكتور بيليرين (82).

وفي المجموعة ذاتها، تعادل ريد ستار بلغراد الصربي مع باتي بوريسوف البيلاروسي 1-1. وفي المجموعة الأولى، عانى فياريال الاسباني الأمرين قبل ان يحقق فوزا بشق الأنفس على ضيفه آستانا الكازخستاني 3-1.

وتعادل يانغ بويز السويسري مع بارتيزان بلغراد الصربي 1-1.

وعانى مرسيليا الفرنسي للفوز على ضيفه قونيا سبور التركي 1-0 ضمن المجموعة التاسعة التي شهدت تعادل غيمارايش البرتغالي مع سالزبورغ النمسوي 1-1.

في المجموعة الثالثة، خسر هوفنهايم الألماني أمام سبورتينغ براغا البرتغالي 2-1، وتعادل باشاك شهير التركي مع لودوغوريتس البلغاري 0-0.

وانتهت مباراتا المجموعة السادسة بتعادلين سلبيين. وتعادل هرتا برلين الألماني مع اتلتيك بلباو الإسباني سلبا في المجموعة العاشرة التي شهدت خسارة زوريا لوهانسك الأوكراني امام اوسترسوند السويدي صفر-2.