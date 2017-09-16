يفتتح أتلتيكو مدريد العريق مشاركاته على ملعبه الجديد «واندا متروبوليتانو» اليوم ضد ملقة في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني، التي تشهد محاولة برشلونة للابتعاد في الصدارة.

بعد خمسين سنة أمضاها في ملعبه الرمز «فيسنتي كالديرون»، على ضفاف نهر مانتساناريس، انتقل فريق الاحياء الجنوبية الى مستطيل جديد يبعد نحو 8 كيلومترات عن مركز فالديبيباس التابع لغريمه ريال مدريد على مقربة من مطار باراخاس الدولي.

وبني الملعب الجديد الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج بدءا من أساس ملعب «لا بينيتا» الذي كان سيصبح الملعب الاولمبي لو حصلت مدريد على شرف استضافة اولمبياد 2020. واستثمر اتلتيكو 300 مليون يورو في هذا المشروع الضخم الذي سيبصر النور الخميس.

برشلونة وبداية نارية

وسيكون برشلونة المتصدر قادرا على ان يبتعد مؤقتا في الصدارة عندما يحل ضيفا على خيتافي العاشر.

صحيح ان انتصارات برشلونة الثلاثة على ريال بيتيس والافيس واسبانيول قد تكون متوقعة في الدوري، الا ان عرضه الرائع ضد يوفنتوس الايطالي (3 ـ 0) في دوري الابطال، سرق الانظار خصوصا في ظل تألق اسطورته الارجنتينية ليونيل ميسي.

وسجل لاعبو المدرب ارنستو فالفيردي 12 هدفا من دون ان تهتز شباكهم في اربع مباريات.

وستكون الفرصة متاحة لبرشلونة في خلق فارق كبير في الصدارة، خصوصا مع غريمه ريال، اذ يخوض مباريات سهلة مع خيتافي، جيرونا، ايبار ولاس بالماس.

ويلعب اليوم ليفانتي مع فالنسيا، ريال بيتيس مع ديبورتيفو لاكورونيا.

إيطاليا

تحول أندية الوزن الثقيل الايطالية نظرها إلى الداخل لتخوض المرحلة الرابعة من الدوري الايطالي بعد ان تلقى معظمها لكمات عنيفة في مسابقة دوري الأبطال.

وسقط يوفنتوس، وصيف بطل المسابقة القارية الأم، على ارض برشلونة الاسباني 0 ـ 3، ونابولي امام مضيفه شاختار دانيتسك الاوكراني 1 ـ 2، فيما تعادل روما مع ضيفه اتلتيكو مدريد 0 ـ 0. ويعود روما، وصيف البطل، لاستقبال هيلاس فيرونا ويلعب اليوم انتر ميلان وكروتوني، وفيورنتينا مع بولونيا.

فرنسا

يبحث موناكو حامل اللقب عن تعويض سقوطه المذل على ارض نيس 0 ـ 4، متكبدا خسارته الاولى بعد 4 انتصارات. عندما يستقبل ستراسبور الثامن عشر في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي.

وعاد فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بنقطة ثمينة من ارض لايبزيغ الالماني (1 ـ 1) في افتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا. وفي باقي المباريات، يلعب غانغان مع ليل، نانت مع كاين، تروا مع مونبلييه، وديغون مع سانت إيتيان.