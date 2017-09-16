أعلنت ألمانيا امس الاستقرار على عشر مدن بها لاحتضان المباريات في حالة نجاح ملفها لطلب استضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، والتي تتنافس مع تركيا على تنظيمها.

وأعلن الاتحاد الألماني اختيار مدن برلين وكولون ودورتموند ودوسلدورف وفرانكفورت وجلسنكيرشن وهامبورغ ولايبزغ وميونيخ وشتوتغارت.

كانت 14 مدينة ألمانية قد تقدمت بطلبات المشاركة في استضافة الفعاليات في حالة فوز ألمانيا بحق تنظيم يورو 2024، لكن مدن بريمن ومونشنغلادباخ ونورنبرغ وهانوفر تم استبعادها من قائمة المرشحين.

وقال راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم «أتمنى أن تواصل المدن الأربع المستبعدة العمل من أجل دعم هدفنا المشترك المتمثل في استضافة يورو، 2024 وأن يشارك الجميع في تقديم ملف قوي يمثل كرة القدم الألمانية ككل في العام المقبل».

وكانت مدينتا هانوفر ونورنبرغ ضمن المدن المستضيفة لفعاليات كأس العالم 2006 بألمانيا، بينما أخفقت مدينتا بريمن ومونشنغلادباخ أيضا في استضافة مباريات بتلك البطولة.

وأبدت ثلاث مدن أخرى، هي دريسدن وفرايبورغ وكايزر سلاوترن، رغبة في البداية في المشاركة بالاستضافة، لكنها تراجعت بعدها.

واعتمد الاتحاد في قراراته بشأن المدن، على اللجنة المسؤولة عن الملف وتقارير تقييم الستادات، والتي تعتمد على أكثر من 100 معيار، وذلك في عملية تشارك بها منظمة الشفافية الدولية.

وتقتصر قائمة المنافسة على استضافة يورو 2024 على ألمانيا وتركيا فقط.

وكانت ألمانيا الغربية قد استضافت البطولة الأوروبية عام، 1988 كما استضافت ألمانيا كأس العالم مرتين في 1974 و2006.

أما تركيا، فلم يسبق لها استضافة بطولة كبيرة، رغم تقدمها بثلاثة ملفات سابقة لطلب استضافة البطولة الأوروبية.

وتقدم الملفات إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في موعد أقصاه 27 أبريل 2018، حيث يعلن اليويفا عن الدولة المنظمة لبطولة عام 2024، في سبتمبر 2018.