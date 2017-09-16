ارتفعت ايرادات نادي ريال مدريد الاسباني الموسم الماضي بنحو 9% لتبلغ 674.6 مليون يورو (897.2 مليون دولار)، بحسب ما ذكر حامل لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم امس.

وجاءت النتائج المالية لموسم 2016 ـ 2017 والتي قال ريال انه لم يحتسب فيها ارباح رأس المال من انتقالات اللاعبين، اكثر بـ 8.8% من عائدات الموسم الماضي والتي بلغت 620.1 مليون يورو.

وقال ريال ان سبب انخفاض الارباح من 30.3 مليون يورو الى 21.4 مليونا، يعود الى مكافآت اللاعبين الناجمة عن الفوز بدوري أبطال أوروبا، الدوري الاسباني، كأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية.

وكتب ريال على موقعه الالكتروني «على المستوى المالي، انعكست الألقاب على زيادة الايرادات، لكن أيضا على ارتفاع النفقات، وخصوصا فيما يتعلق بالمكافآت المدفوعة للعاملين الرياضيين، ما أدى الى انخفاض في السيولة».

وقال ريال ان رصيده النقدي البالغ 178 مليون يورو كان ثاني أعلى رقم في تاريخه، بعد أرقام السنة الماضية.