علم من مصدر رسمي ان صانع العاب ريال مدريد بطل الدوري الاسباني لكرة القدم فرانشيسكو رومان الاركون سواريز «إيسكو» مدد عقده مع النادي الملكي لمدة أربعة مواسم جديدة.

واوضح بيان لنادي ريال مدريد ان العقد الجديد لايسكو (25 عاما) سينتهي في 30 يونيو 2022.

وتألق إيسكو (21 مباراة دولية) بشكل لافت مطلع الشهر الجاري مع منتخب بلاده بتسجيله ثنائية في مرمى ايطاليا (3-0) في التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ووضعه على مشارف النهائيات.

وكان إيسكو صرح عقب الفوز على يوفنتوس الايطالي في المباراة النهائية لمسابقة دوري ابطال اوروبا ان «ليس هناك مكان أفضل من ريال مدريد للعب كرة القدم».

وتوج إيسكو مع النادي الملكي في مدى 4 أعوام لعبها في صفوفه حتى الآن بثلاثة القاب في مسابقة دوري ابطال اوروبا ومثلها في مسابقة الكأس السوبر الاوروبية وبلقبين في مونديال الاندية ولقب واحد في كل من الدوري الاسباني وكأس اسبانيا والكأس السوبر الاسبانية.

ولم يتم الكشف عن قيمة تمديد عقد إيسكو الذي انتقل الى ريال مدريد صيف 2013 قادما من ملقة، ولكن الصحف الاسبانية اشارت الى ان اللاعب استفاد من زيادة في الراتب وان قيمة فسخ عقده ستكون نحو 700 مليون يورو.

وينتهي عقد إيسكو الاصلي في يونيو 2018، وجاء الاعلان عن تمديده بعد 24 ساعة من تمديد عقد المدافع الايسر الدولي البرازيلي مارسيلو لمدة عامين حيث سينتهي في 2022 ايضا.