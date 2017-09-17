سحق مان سيتي الطامح بقوة لنيل اللقب الدوري الانجليزي لكرة القدم، مضيفه واتفورد 6-0، بينها ثلاثية لمهاجمه الارجنتيني سيرخيو اغويرو، امس ضمن المرحلة الخامسة، فيما اهدر ليفربول نقطتين ثمينتين بسقوطه بفخ التعادل مع ضيفه بيرنلي 1-1.

ورفع سيتي، بطل 2012 و2014، رصيده الى 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن جاره وغريمه مان يونايتد الذي يستقبل ايفرتون اليوم في ختام المرحلة، ليحقق فوزه الأعلى في الدوري في عهد مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا.

وافتتح اغويرو التسجيل (27). وضاعف سيتي النتيجة سريعا عن طريق اغويرو نفسه (31). وقتل غابرييل خيسوس آمال واتفورد قبل نهاية الشوط الأول بهدف ثالث (38). والهدف هو الـ11 للبرازيلي مع 4 تمريرات حاسمة في 15 مباراة ضمن الدوري. وفي الشوط الثاني، تابع سيتي استعراضه، فسجل الهدف الرابع عن طريق الارجنتيني نيكولاس اوتامندي (63).

وتلاعب اغويرو بالدفاع مسجلا الهاتريك السادس في الدوري وهدفه الخامس هذا الموسم في صدارة الهدافين (81)، قبل ان يختتم الدولي رحيم سترلينغ المهرجان من نقطة الجزاء (89).

صلاح ينقذ ليفربول

واستمرت معاناة ليفربول في الفترة الأخيرة بعد سقوطه امام سيتي 0-5 في الدوري وتعادله مع اشبيلية الإسباني (2-2) في دوري ابطال اوروبا، فسقط في فخ التعادل مع ضيفه بيرنلي 1-1 امام 53 ألف متفرج على ملعب انفيلد.

ورفع ليفربول رصيده الى 8 نقاط في المركز السابع بالتساوي مع بيرنلي واربعة اندية اخرى.

تقدم الضيوف عن طريق الكندي سكوت ارفيلد (27). لكن سرعان ما اخذ المصري محمد صلاح الأمور على عاتقه وانقذ فريقه (30).

سوانزي يفرمل توتنهام

فرض سوانزي التعادل على مضيفه توتنهام ٠-٠ في معقله ويمبلي.

وحقق نيوكاسل فوزه الثالث على التوالي على ضيفه ستوك سيتي 2-1. وتعادل هادرسفيلد الصاعد مع ضيفه ليستر سيتي 1-1. وعمق ساوثمبتون جراح مضيفه كريستال بالاس عندما الحق به الخسارة الخامسة على التوالي 1-0.

وتعادل وست بروميتش البيون (8 نقاط) مع ضيفه وست هام يونايتد الثامن عشر 0-0.

تشلسي - أرسنال اليوم

يريد تشلسي حامل لقب بطل الدوري الانجليزي الممتاز متابعة صحوته عندما يستضيف ارسنال على ملعب ستامفورد بريدج في غرب العاصمة البريطانية اليوم.

وبعد سقوطه في الجولة الاولى على ملعبه امام بيرنلي 2-3 في مباراة شهدت طرد قائده غاري كايهيل في ربع الساعة الأول، نجح تشلسي في النهوض من كبوته وحقق ثلاثة انتصارات متتالية بينها واحد على توتنهام في عقر دار الاخير.

وكان ارسنال الحق خسارة قاسية بتشلسي 3-0 في سبتمبر عام 2016 ليقوم كونتي بتغيير طريقة لعب فريقه والاعتماد على ثلاثة مدافعين في الخط الخلفي بدلا من اربعة قبل ان يقود فريقه الى اللقب في موسمه الأول معه.

ومن المتوقع ان يشارك اساسيا في خط المقدمة ضد ارسنال المهاجم الاسباني الفارو موراتا القادم هذا الموسم من ريال مدريد وقد ابلى البلاء الحسن حتى الآن، وربما تضم التشكيلة الاساسية البلجيكي ادين هازار الذي يعود تدريجيا الى الملاعب.

اما ارسنال فالخسارة ممنوعة عليه بعد سقوطه مرتين حتى الان امام ستوك سيتي 0-1 وامام ليفربول 0-4 ذلك لأن خسارة ثالثة قد تبعده مبكرا عن المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2004 عندما لم يتعرض لأي خسارة طوال الموسم.

وسيحاول مان يونايتد المحافظة على صدارته بفارق الاهداف عن جاره مان سيتي عندما يستضيف ايفرتون على ملعب اولدترافورد.

وبعد ثلاث مباريات حقق فيها الفوز بفارق واسع، اهدر الشياطين الحمر اول نقطتين بتعادلهما مع ستوك سيتي 2-2 الاسبوع الماضي.