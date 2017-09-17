أكد النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش البالغ من العمر 35 عاما والذي يتعافى من إصابة خطيرة في ركبته أبعدته عن الملاعب منذ ابريل الماضي، بأنه سيعود إلى صفوف مان يونايتد أقوى مما كان.

وقال ابراهيموفيتش «اشعر بأنني في حالة جيدة. لقد تدربت كل يوم منذ خضوعي لعملية جراحية في ركبتي، لم احصل على اجازة ولو ليوم واحد». وأضاف «انه تحد جديد بالنسبة إلي لكني قوي ذهنيا وعندما اركز على هدف ما فلا احد يستطيع ايقافي».

وتابع «سأحطم جميع الحواجز لكي اصل الى هدفي المنشود، وعندما أعود إلى الملاعب، سأكون أقوى مما كنت عليه في السابق. سأكون نسخة افضل مما كنت عليه من قبل. تخيلوا مجرد ذلك».

وكشف «اذا تكلمنا عن الاصابة بحد ذاتها، فلم اشعر بأي ألم في أي لحظة. كل ما في الأمر انني كنت اشعر بشكل غريب في تحركاتي كان يؤكد لي ان ركبتي ليست على ما يرام. اما الآن فإنها اصبحت اكثر قوة». وتابع «اعتقد بأن تحركاتي باتت افضل الآن ولو كان الأمر يعود إلي لكنت لعبت اليوم لكن الأمور لا تحصل كذلك».