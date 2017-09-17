كشف تقرير صحافي في إسبانيا أن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، يخطط للانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وكتبت صحيفة «ايه إس» أن المهاجم الپولندي «مهووس» بفكرة التحول إلى النادي الملكي في المستقبل القريب.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن ليفاندوفسكي (29 عاما) أخبر مستشاريه أنه يرغب اعتبارا من صيف 2018 في الانضمام إلى كوكبة النجوم بقيادة كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس وتوني كروس، وذلك على الرغم من أنه يعرف أن ريال مدريد نادرا ما يستعين بلاعب يزيد عمره عن 30 عاما.

وحسب التقرير، فإن نجوم ريال مدريد أبدوا أيضا تحمسا لانضمام قائد المنتخب الپولندي للنادي الملكي، وذكرت الصحيفة أن رونالدو وراموس قالوا له في الموسم الماضي، بعد مباراة دوري بطولة أوروبا، إن انتقاله إلى ريال مدريد موضع ترحيب كبير.