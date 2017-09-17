يستقبل باريس سان جرمان غريمه ليون اليوم في قمة المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد توجيهه رسالة عالية النبرة منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

وقدم فريق العاصمة أداء خارقا على أرض سلتيك السكوتلندي عندما سجل خماسية من دون رد، بفضل تألق الثلاثي البرازيلي نيمار، كيليان مبابي والاوروغوياني ادينسون كافاني.

ويبحث سان جرمان عن نسيان موسمه الأخير، حيث فشل على الصعيدين المحلي أمام موناكو والأوروبي لخروجه من الباب الضيق أمام برشلونة الإسباني في ثمن النهائي برغم تقدمه 4-0 ذهابا.

وتشكل مواجهته مع ليون اختبارا حقيقيا من صاحب المركز الثالث الذي لم يخسر بعد.

ويبتعد ليون بفارق 4 نقاط عن سان جرمان الفائز في مبارياته الخمس، ونقطة عن موناكو الثاني، وقد شن رئيسه جان-ميشال اولاس حربا كلامية في الاسابيع الماضية ضد سان جرمان وإدارته بسبب الإنفاق الضخم في موسم الانتقالات.

ويبحث مرسيليا عن تعويض سريع على أرض اميان المتجدد، وذلك بعد خسارته مباراتين على التوالي، إحداهما ساحقة أمام موناكو 1-6، وتراجعه الى المركز العاشر بعد بداية طيبة.

وفي باقي المباريات، يلعب غانغان مع ليل، نانت مع كاين، تروا مع مونبلييه، وديغون مع سانت اتيان.

ألمانيا

يسعى بوروسيا دورتموند لمواصلة انطلاقته عندما يستقبل كولن الأخير والباحث عن نقطته الأولى في المرحلة الرابعة من بطولة ألمانيا.

ويمتلك دورتموند 7 نقاط من 3 مباريات. وتعرض دورتموند لخسارة قاسية على ارض توتنهام 1-3 في دوري أبطال أوروبا، برغم استحواذه على الكرة معظم فترات المباراة.

وتعرض ماريو غوتسه لاعب وسط دورتموند الذي غاب عنه عدة لاعبين أمثال ماركو رويس واندري شورلي والإسباني مارك بارترا، لإصابة في أسنانه بعد ضربة تلقاها من البلجيكي يان فرتونغن الذي طرد من اللقاء.

وعلى غرار دورتموند، يبحث هوفنهايم عن البقاء على تماس مع الصدارة، عندما يستقبل هيرتا برلين التاسع.

ويلعب اليوم أيضا باير ليفركوزن مع فرايبورغ.