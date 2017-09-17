تشهد المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم رحلة صعبة لريال مدريد حامل اللقب في ملعب «انويتا» الخاص بريال سوسييداد.

ويحل ريال مدريد على ريال سوسييداد في رحلة صعبة الى اقليم الباسك بعد تعادلين امام فالنسيا وليفانتي وضعاه على بعد 4 نقاط من برشلونة وسوسييداد المتصدرين.

وسيكون ريال محروما من مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة المصاب، ظهيره البرازيلي مارسيلو الموقوف، وخصوصا هدافه ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وكذلك الألماني توني كروس.

وفي ظل غيابات الفريق الابيض، يعول مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على الجناح الويلزي غاريث بيل المتألق عادة في ملعب «انويتا» (5 أهداف منذ 2014) «بالتأكيد سيكون مهما هذا الموسم». ونجح ريال في التسجيل في آخر 72 مباراة في جميع المسابقات، واقترب من رقم نادي سانتوس البرازيلي في ايام اسطورته بيليه الذي سجل في 73 مباراة (74 بحسب بعض المراجع) متتالية بين 1961 و1963.

وتعادل ليفانتي مع ضيفه فالنسيا 1-1 فحقق كل منهما تعادله الثالث تواليا بعد فوزه في المباراة الافتتاحية لهذا الموسم. ويحل اشبيلية الثالث (7 نقاط) على جيرونا. ويلعب الافيس مع فياريال، لاس بالماس مع اتلتيك بلباو.

إيطاليا

تحول اندية الوزن الثقيل الايطالية نظرها الى الداخل لتخوض المرحلة الرابعة من الدوري الايطالي بعد ان تلقى معظمها لكمات عنيفة في مسابقة دوري الأبطال.

وسقط يوفنتوس، وصيف بطل المسابقة القارية الأم، على ارض برشلونة الاسباني 0-3، ونابولي امام مضيفه شاختار دانيتسك الاوكراني 1-2، فيما تعادل روما مع ضيفه اتلتيكو مدريد 0-0.

ولم يتلق يوفنتوس، بطل المواسم الستة الاخيرة، ونابولي اي هزيمة محلية، وحقق كل منهما ثلاثة انتصارات متتالية، ويأمل كل منهما باضافة ثلاث نقاط جديدة الى رصيده.

نظريا، تبدو مهمة سهلة حيث سيحل يوفنتوس ضيفا على ساسوولو الذي لم يحصل الا على نقطة واحدة في المراحل الثلاث الاولى، في حين يستضيف نابولي الوافد الجديد بينيفنتو صاحب المركز الاخير (من دون نقاط).

في المقابل، نسي ميلان خسارته المذلة امام لاتسيو (1-4) في المرحلة السابقة من خلال فوزه الكبير على الفريق النمساوي وتألق مهاجمه البرتغالي اندريه سيلفا صاحب ثلاثة من الاهداف الخمسة، لكن استضافته لأودينيزي تبقى صعبة.

ويلعب لاتسيو الرابع (7 نقاط) على ارض جنوى احد فرق المؤخرة (نقطة واحدة) في آخر مباريات المرحلة.

ويلعب ايضا تورينو مع سمبدوريا، وسبال مع كالياري، وكييفو مع أتالانتا.