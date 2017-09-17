أعلن نادي ميلان الايطالي ان مدافعه أندريا كونتي اصيب في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مباراته الدولية الاولى مع منتخب ايطاليا، وسيغيب بالتالي حوالي ستة أشهر عن الملاعب.

وكان الظهير الايمن البالغ من العمر 23 سنة بدأ مسيرته الدولية مع ايطاليا الثلاثاء الماضي على ملعب ريجيو اميليو التي انتهت بفوز «الازوري» على الكيان الصهيوني 1-0 ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة الى كأس العالم، لكنه أجبر على الخروج بعد تعرضه للإصابة وتم استبداله بلاعب تشلسي دافيدي زاباكوستا.

وكونتي هو واحد من بين العديد من اللاعبين الذين قدموا الى «ميلانيلو» هذا الصيف، بعد انتقاله في يوليو من أتالانتا الى النادي اللومباردي مقابل 25 مليون يورو، واستطاع حجز مكان أساسي له في تشكيلة المدرب فيتشينزو مونتيلا.