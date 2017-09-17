تفوق الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول على جميع منافسيه في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى الحلقة 14 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات امس.

وسجل فرستابن (19 عاما) أسرع زمن في هذه الجولة عندما قطع حلبة مارينا باي في دقيقة واحدة و41.829 ثانية ومتفوقا بفارق 0.072 ثانية عن الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي احتل المركز الثاني.

واحتل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون متصدر الترتيب العام المركز الثالث متقدما مباشرة وبفارق ضئيل على الاسباني فرناندو ألونسو سائق ماكلارين في حين احتل سائق ماكلارين الثاني البلجيكي الصاعد ستوفل فاندورنه المركز الخامس.

أما الاسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول والذي تفوق على الجميع في جولتي التجارب فجاء في المركز السادس بينما احتل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس المركز الثامن تلاه مباشرة مواطنه كيمي رايكونن سائق فيراري.

وسيحتفل فرستابن بعيد ميلاده 20 في 30 سبتمبر الجاري.

إلى ذلك، انضم الالماني نيكو روزبرغ بطل العالم في سباقات الفورمولا واحد الى فريق السائق الپولندي روبرت كوبيتسا، لمساعدته في العودة الى عالم الفئة الاولى بعد تعرضه لحادث رهيب قبل ست سنوات.

وقال روزبرغ (32 عاما) الذي اعلن اعتزاله فورا بعد احرازه لقبه العالمي الاول السنة الماضية على متن مرسيدس «انا متحمس للعمل مع روبرت من اجل عودته الى الفورمولا واحد».

من جهته، أرجأ السائق الإسباني فرناندو الونسو مسألة حسم مستقبله مع فريقه الحالي ماكلارين، وذلك رغم توصل الأخير الى اتفاق مع رينو من أجل تزويده بالمحركات اعتبارا من موسم 2018 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

وأشار بطل العالم لعامي 2005 و2006 على هامش جائزة سنغافورة الكبرى المقررة اليوم الأحد، الى أنه يحتاج الى بعض الوقت لدراسة الشراكة الجديدة بين ماكلارين ورينو والتي حسمت الجمعة بعدما قرر الفريق البريطاني الانفصال عن هوندا.