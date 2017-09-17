تعادلت فرنسا مع ضيفتها صربيا 1-1 في اليوم الاول من نصف نهائي مسابقة كأس ديفيس في كرة التنس، على ارض ترابية في مدينة ليل الشمالية، على غرار استراليا ومضيفتها بلجيكا.

وتقدمت صربيا عن طريق دوسان لايوفيتش المصنف 80 عالميا الذي فاجأ لوكا بوي المصنف 22 عالميا 6-1 و3-6 و7-6 (9-7) و7-6 (7-5)، قبل ان يعادل جو- ويلفريد تسونغا المصنف 18عالميا بفوزه على لازلو دييري المصنف 95 عالميا والذي خاض مباراته الدولية الاولى 7-6 (7-2) و6-3 و6-3.

ويفتقد منتخب صربيا نجمه العالمي نوفاك ديوكوفيتش بالاضافة الى يانكو تيبساريفيتش وفيكتور ترويتسكي.

ويلتقي اليوم تسونغا مع لايوفيتش وبوي مع دييري. واحرزت فرنسا اللقب 9 مرات آخرها في 2001 فيما توجت صربيا مرة واحدة في 2010.

وفي نصف النهائي الثاني في بروكسل، منح دافيد غوفان المصنف 18 عالميا منتخب بلجيكا التقدم على استراليا بفوزه على جون ميلمان المصنف 85 عالميا 6-7 (4-7) و6-4 و6-3 و7-5 على ارض ترابية.

وبحضور ملك بلجيكا فيليب، ارتكب غوفان الكثير من الاخطاء في المجموعة الاولى التي خسرها بشوط فاصل «تاي بريك»، لكنه عوضا محرزا المجموعات الثلاث التالية.

وفي مباراة ثانية، عادل الاسترالي نيك كيريوس المصنف 20 عالميا بفوزه على البلجيكي ستيف دارسيس المصف 77 عالميا 3-6 و6-3 و7-6 (7-5) و6-1 و6-2.

وتقام مباراة الزوجي السبت بين البلجيكيين ارثور دي غريف وروبن بيملمانز والاستراليين جوردان تومسون وجون بيرز.

وتملك استراليا 28 لقبا في المركز الثاني اخرها في 2003، وراء الولايات المتحدة (32)، فيما حلت بلجيكا ثانية في 1904 و2015.