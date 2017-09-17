انفرد برشلونة وصيف الموسم الماضي بالصدارة بعدما قلب الطاولة على مضيفه خيتافي وخرج فائزا 2-1 امس في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأفلت برشلونة من سقوطه الاول هذا الموسم بسبب الأداء المخيب الذي قدمه لاعبوه خلافا لعرضهم الرائع امام يوفنتوس الايطالي منتصف الأسبوع (3-0) في مسابقة دوري ابطال اوروبا. ويدين برشلونة بفوزه الى البديلين دينيس سواريز والبرازيلي باولينيو، حيث أدرك الاول التعادل وسجل الثاني هدف الفوز، بعدما أنهى خيتافي الشوط الاول متقدما بهدف رائع لمهاجمه الياباني غاكو شيباساكي. وتلقى برشلونة ضربة موجعة في بداية المباراة بإصابة مهاجمه الجديد الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي في فخذه الأيسر في الدقيقة 25 فترك مكانه لجيرار دولوفو، قبل ان يضطر مدربه إرنستو فالفيردي الى اشراك سواريز مطلع الشوط الثاني بسبب اصابة صانع العابه أندريس إنييستا. وفاجأ خيتافي الذي كان يرصد فوزه الثالث في 25 مباراة على برشلونة والاول منذ 26 نوفمبر 2011 (1-0)، ضيوفه بهدف خرافي لشيباساكي. ونجح سواريز في ادراك التعادل لبرشلونة (62). ومنح باولينيو الفوز لبرشلونة (84). وهو الفوز الرابع على التوالي لبرشلونة ورفع رصيده الى 12 نقطة بفارق 3 نقاط. وتعادل ليفانتي مع ضيفه فالنسيا 1-1، فحقق كل منهما تعادله الثالث تواليا بعد فوزه في المباراة الافتتاحية لهذا الموسم.

ريال مدريد - ريال سوسييداد اليوم

ويحل ريال مدريد على ريال سوسييداد في رحلة صعبة الى اقليم الباسك بعد تعادلين امام فالنسيا وليفانتي وضعاه على بعد 4 نقاط من برشلونة وسوسييداد المتصدرين.

وسيكون ريال محروما من مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة المصاب، ظهيره البرازيلي مارسيلو الموقوف، وخصوصا هدافه ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وكذلك الألماني توني كروس. وفي ظل غيابات الفريق الابيض، يعول مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على الجناح الويلزي غاريث بيل المتألق عادة في ملعب «انويتا» (5 أهداف منذ 2014) «بالتأكيد سيكون مهما هذا الموسم». ونجح ريال في التسجيل في آخر 72 مباراة في جميع المسابقات، واقترب من رقم نادي سانتوس البرازيلي في ايام اسطورته بيليه الذي سجل في 73 مباراة (74 بحسب بعض المراجع) متتالية بين 1961 و1963.